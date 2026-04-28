Quito: nueve horas sin luz en San Roque tras intento de robo de cables

Personal de la Empresa Eléctrica Quito trabajan en la reparación y reposición de los cables.

Los moradores del centro histórico de Quito, específicamente de San Roque, sufrieron cortes de luz de nueve horas este martes 28 de abril del 2026. La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que el corte se debió al intento de hurto de cables de alta tensión.

Reportes de los usuarios en redes sociales indicaron que el corte de luz se originó aproximadamente a la 01:00 de este martes y se extendió hasta pasadas las 10:00.

La Empresa Eléctrica Quito indicó que se envió un equipo técnico para realizar los trabajos correctivos en la zona y restablecer el servicio.

Sin embargo, los usuarios reclamaron que debido al extenso corte, los productos, principalmente de locales comerciales, se echaron a perder.