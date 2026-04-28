Quito: nueve horas sin luz en San Roque tras intento de robo de cables
Un intento de robo de cables de alta tensión provocó un apagón de nueve horas en San Roque, centro de Quito, este 28 de abril de 2026.
Personal de la Empresa Eléctrica Quito trabajan en la reparación y reposición de los cables.
EEQ.
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Fecha de publicación
28 abr 2026 - 12:29
Los moradores del centro histórico de Quito, específicamente de San Roque, sufrieron cortes de luz de nueve horas este martes 28 de abril del 2026. La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que el corte se debió al intento de hurto de cables de alta tensión.
Reportes de los usuarios en redes sociales indicaron que el corte de luz se originó aproximadamente a la 01:00 de este martes y se extendió hasta pasadas las 10:00.
La Empresa Eléctrica Quito indicó que se envió un equipo técnico para realizar los trabajos correctivos en la zona y restablecer el servicio.
Sin embargo, los usuarios reclamaron que debido al extenso corte, los productos, principalmente de locales comerciales, se echaron a perder.
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