Lista de Arcsa: medicinas que se podrán comprar sin receta en Ecuador

El control sobre los medicamentos de venta libre se endurece en Ecuador. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) actualizó el listado oficial y retiró sustancias que podrían representar riesgos para la población.

La entidad revisó más de 2 100 productos con registro sanitario vigente y comparó esa información con el listado publicado en 2024.

El análisis detectó inconsistencias, productos sin permisos vigentes y compuestos que no cumplen condiciones para venderse sin receta.

¿Qué criterios usó Arcsa para retirar los medicamentos de venta libre?

La actualización se basa en normas nacionales y en lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre medicamentos seguros para automedicación.

Como resultado, 30 principios activos fueron eliminados del listado, debido a riesgos como toxicidad, necesidad de control médico o cambios en su clasificación.

Entre los criterios aplicados para esta depuración se destacan:

Seguridad comprobada para tratar molestias leves

Bajo riesgo de efectos adversos graves

Ausencia de potencial de dependencia o abuso

No interferir con diagnósticos médicos oportunos

Alerta por riesgos de automedicación en temporada invernal

La medida llega en un contexto de incremento de enfermedades respiratorias, donde también ha crecido la automedicación.

Arcsa advierte que consumir fármacos sin control puede ocultar síntomas, retrasar diagnósticos y generar complicaciones, especialmente en grupos vulnerables.

Por ello, se mantiene la restricción de venta bajo receta para ciertos productos, como algunos antigripales con ácido acetilsalicílico, antitusígenos y antiinflamatorios.

Más control y cambios en categorías

El proceso también incluyó la exclusión de sustancias que no son medicamentos, como algunos suplementos, y compuestos con riesgos reconocidos a nivel internacional.

Entre ellos figuran ingredientes como el triclosán, el mercurio cromo y el subacetato de plomo, que quedan fuera por su potencial toxicidad.

Además, varios productos fueron recategorizados y ahora requerirán prescripción médica, lo que implica un mayor control en su uso.

Arcsa insiste en que el objetivo es garantizar acceso a medicamentos seguros y promover decisiones informadas en la ciudadanía.

Recomendaciones para la ciudadanía

Ante este escenario, la entidad plantea medidas clave para evitar riesgos: