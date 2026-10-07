Cortes de luz afecta a varios sectores de Conocoto este miércoles 7 de octubre

Un corte de luz afectó a distintos sectores de Conocoto.

Varios sectores de Conocoto, en el suroriente de Quito, registran un corte de luz la mañana de este miércoles 7 de octubre de 2026.

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que personal operativo se encuentra en la zona realizando trabajos correctivos para restablecer el servicio eléctrico.

Según la información difundida por la empresa, los sectores afectados son:

Centro de Conocoto

avenida Lola Quintana

La Moya

La Loma

Corazón de Jesús

Acosta Soberón

Hasta las 07:00 de este miércoles, la EEQ no ha informado la causa de la interrupción ni una hora estimada para la normalización del servicio.

Los equipos técnicos permanecen en el sector ejecutando las labores necesarias para recuperar el suministro.

La interrupción ocurre la mañana de este miércoles y afecta a distintos barrios de esta parroquia del Distrito Metropolitano de Quito.

Los moradores se quejaron en redes sociales de que los cortes de luz en ese sector de la capital son constantes y se registran al menos dos días a la semana.