EN VIVO | CNE inauguró las votaciones seccionales y del Cpccs este domingo 29 de noviembre
Más de 13,8 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para participar en las elecciones seccionales en medio de El Niño.
Este 29 de noviembre de 2026, Ecuador vuelve a las urnas para las elecciones seccionales.
CNE
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Actualizada:
29 nov 2026 - 07:58
Ecuador vive este domingo 29 de noviembre de 2026 una nueva jornada electoral. Más de 13,8 millones de ecuatorianos están habilitados para acudir a las urnas y elegir a las autoridades de los gobiernos locales, así como a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Los comicios se desarrollan en medio de las emergencias provocadas por las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que han generado inundaciones en distintas zonas del país.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), en esta jornada se elegirán un total de 5 749 autoridades locales, distribuidas entre prefecturas, alcaldías, concejos municipales y juntas parroquiales.
El organismo electoral detalló que los ciudadanos deberán escoger a 23 prefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales y 4.131 vocales de juntas parroquiales. A esta elección se suma la designación de los siete integrantes del Cpccs.
07:53
Daniel Noboa ejerció su derecho al voto
El presidente Daniel Noboa ejerció su derecho al voto en Santa Elena, en compañía de su esposa Lavinia Valbonesi. Él acudió al recinto ubicado en la escuela Dr. Antonio Moya Sánchez.
"La expectativa es que la gran mayoría de los ecuatorianos quieren un cambio. Nosotros estamos buscando que las personas voten con esperanza y sin miedo", indicó el Mandatario.
07:32
Llegada de los electores a los recintos
20 minutos despues de lo previsto ingresaron los primeros electores al recinto ubicado en la Facultad de Ingienría Química de la Universidad Estatal de Guayaquil, uno de los más grandes del pais.
A los integrantes de las mesas electorales les ha tomado mas tiempo de lo previsto poner a punto el material electoral para el inicio de la jornada.
07:00
CNE inaugura las votaciones seccionales
José Cabrera, presidente del CNE, inauguró las votaciones seccionales y del Cpccs, este domingo 29 de noviembre de 2026. El funcionario exhortó a los ecuatorianos a acudir a los recintos electorales a sufragar.
29/11/2026
06:40
Autoridades del Gobierno llegan a la inauguración
En representación del Gobierno Nacional, acudió a la ceremonia de inauguración de las votaciones seccionales y del Cpccs, la vicepresidenta María José Pinto. También estuvieron presentes la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y atoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE)
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