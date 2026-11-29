Este 29 de noviembre de 2026, Ecuador vuelve a las urnas para las elecciones seccionales.

Ecuador vive este domingo 29 de noviembre de 2026 una nueva jornada electoral. Más de 13,8 millones de ecuatorianos están habilitados para acudir a las urnas y elegir a las autoridades de los gobiernos locales, así como a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Los comicios se desarrollan en medio de las emergencias provocadas por las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que han generado inundaciones en distintas zonas del país.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), en esta jornada se elegirán un total de 5 749 autoridades locales, distribuidas entre prefecturas, alcaldías, concejos municipales y juntas parroquiales.

#EcuadorAlasUrnas 🟨🟦🟥 🗳️ Hoy, 29 de noviembre, la ciudadanía acudirá a las urnas para ejercer su derecho al voto en las #EleccionesEcuador2027. 📱 Revisa tu lugar de votación en #CNEApp disponible para iOS y Android. 🖥️ Conoce los planes de trabajo de las y los candidatos en https://t.co/JtzlXbdSrf 🪪 Para sufragar en territorio nacional debes presentar cualquiera de estos documentos sin importar su vigencia: 📌 Cédula de identidad 📌 Pasaporte #TuVotoTuDecisión ✅ — cnegobec (@cnegobec) November 29, 2026

El organismo electoral detalló que los ciudadanos deberán escoger a 23 prefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales y 4.131 vocales de juntas parroquiales. A esta elección se suma la designación de los siete integrantes del Cpccs.

Daniel Noboa ejerció su derecho al voto El presidente Daniel Noboa ejerció su derecho al voto en Santa Elena, en compañía de su esposa Lavinia Valbonesi. Él acudió al recinto ubicado en la escuela Dr. Antonio Moya Sánchez. "La expectativa es que la gran mayoría de los ecuatorianos quieren un cambio. Nosotros estamos buscando que las personas voten con esperanza y sin miedo", indicó el Mandatario.

Llegada de los electores a los recintos 20 minutos despues de lo previsto ingresaron los primeros electores al recinto ubicado en la Facultad de Ingienría Química de la Universidad Estatal de Guayaquil, uno de los más grandes del pais. A los integrantes de las mesas electorales les ha tomado mas tiempo de lo previsto poner a punto el material electoral para el inicio de la jornada.

CNE inaugura las votaciones seccionales José Cabrera, presidente del CNE, inauguró las votaciones seccionales y del Cpccs, este domingo 29 de noviembre de 2026. El funcionario exhortó a los ecuatorianos a acudir a los recintos electorales a sufragar.