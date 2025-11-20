Así estará el clima durante las caminatas al Quinche el viernes 21 y sábado 22 de noviembre

La caminata al Quinche se desarrolla en el mes de noviembre cada año en Quito.

La tarde noche de este viernes 21 y sábado 22 de noviembre del 2025 se desarrollarán las tradicionales caminatas al Quinche. Centenares de personas peregrinan desde Quito hacia esa parroquia ubicada en el nororiente de Quito.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) en la ciudad habrá lluvias en el transcurso de la tarde noche, con fuertes vientos en la madrugada, por lo que se recomienda a los peregrinos tomar precauciones.

Para el viernes 21 de noviembre, habrá lluvias ocasionales con temperaturas máximas alrededor de 17 °C (62 °F) y mínimas de 11 °C (52 °F).

Mientras que para el 22 de noviembre se prevén períodos de lluvia más constantes, con un leve aumento en la temperatura diurna hasta 18 °C (65 °F), pero manteniendo mínimas frías de 11 °C (52 °F).

Este escenario no es sorprendente para esta época. Noviembre en Quito es históricamente uno de los meses más lluviosos, con precipitaciones que pueden acumular más de 200 mm según clima promedio.

Recomendaciones para la caminata

Dado este panorama, es importante considerar lo siguiente para quienes vayan a caminar hacia el Quinche:

Ropa adecuada: Llevar chaquetas impermeables o ponchos. A su vez, como las noches serán frías, es útil llevar algo para abrigarse (un suéter o chaqueta térmica ligera).

Calzado apropiado: Preferiblemente botas de senderismo resistentes al agua o zapatos con buena tracción.

Equipo de protección: No olvidar paraguas o paraguas plegable, y una mochila con funda protectora para mantener secos objetos como la cámara, el celular o cualquier equipo electrónico.