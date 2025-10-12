Despliegue de seguridad en Quito por marchas desde varios sectores de la ciudad

Personal militar de las FFAA llegó al aeropuerto Mariscal Sucre a reforzar la seguridad de Quito, Durante el paro nacional de la Conaie, y se desplazan hasta la antigua Base Área de la capital.

Diversas organizaciones sociales, entre ellas el movimiento indígena que cumple 21 días de paralización, anunciaron movilizaciones desde diferentes sectores de Quito este domingo 12 de octubre del 2025.

Las movilizaciones se concentrarán especialmente en Quito, donde el Gobierno Nacional ha anunciado el despliegue de más de 5 000 efectivos entre fuerzas militares y de la Policía Nacional. También se anunciaron marchas en Guayaquil y en Otavalo.

Más de 1 200 agentes de la Policía ejecutarán operativos preventivos, control en puntos estratégicos y patrullajes permanentes, con el objetivo de precautelar la seguridad ciudadana y garantizar el mantenimiento del orden público en la capital, señaló la Institución.

Así desde horas de la madruga de este domingo se vallaron lugares como el redondel de la Villaflora en el sur de Quito. Las avenidas Rodrigo de Chávez y Francisco Gómez; Maldonado y Jaime del Castillo, y Maldonado y Pedro de Alfaro ya tienen presencia de militares y policías en la zona.

El sector de la Asamblea Nacional, desde las inmediaciones de la Contraloría General del Estado luce completamente con cercas de seguridad para evitar desmanes de manifestantes que pretenden avanzar hasta el parque El Arbolito en el centro-norte de Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito anunció el cierre total en la av. 6 de Diciembre y Tarqui.

En el Centro Histórico también se ha dispuesto un operativo de seguridad. Se ha desplegado seguridad militar y policial en los exteriores del Palacio de Gobierno.

Hay un cierre total de las vías en el perímetro del Palacio de Carondelet.

Otros puntos que estarán resguardados por efectivos militares son:

La entrada norte de Quito, en los sectores de Cayambe, Tumbaco y el sector de San Miguel del Común, en la parroquia de Calderón, donde la Confederación del Pueblo Kayambi anunció que realizará una marcha pacífica hacia Quito, desde el norte de la provincia de Pichincha.

Desde el pasado viernes, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional movilizaron a más de 5 000 efectivos a Quito para garantizar la seguridad durante las movilizaciones.