Organizaciones convocan a marchas en Quito para este domingo 12 de octubre de 2025

Organizaciones sociales convocaron a manifestaciones en Quito este domingo 12 de octubre de 2025 por el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, en el marco del paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

El parque El Arbolito, en el centro norte de la ciudad, se ha fijado como el punto de encuentro para los manifestantes que saldrán desde el sector de la Villaflora a las 10:00.

"¡El paro no es solo por el diésel! Nos unimos por la educación, la salud, la seguridad y el trabajo digno", escribió en la convocatoria la Unión Nacional de Educadores (UNE).

La UNE apuntó que la marcha es también para exigir la declaratoria de emergencia de la educación y la salud, la defensa al IESS, los despidos en el sector público, y otros temas sociales.

Asimismo, la central de Trabajadores Cedocut convocó a sectores sociales, estudiantiles y pueblos indígenas a sumarse a la marcha desde el sur de la ciudad.

🗓 Domingo 12 de octubre… pic.twitter.com/2jqQPtji8m— UNE NACIONAL (@UNENACIONAL) October 11, 2025

Cientos de militares arribaron a Quito desde el viernes para reforzar la seguridad de la ciudad ante el anuncio de movilizaciones.

Paralelamente la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) advirtió con sanciones a las unidades de transporte que faciliten unidades para el traslado de manifestantes hacia Quito u otras ciudades.

