Dos centros de matriculación vehicular no atenderán por tres sábados consecutivos en Quito

Dos centros de matriculación vehicular no atenderán en Quito los tres últimos sábados de noviembre del 2025.

Desde este sábado 15 de noviembre del 2025 y por tres fines de semana consecutivos, los Centro de Matriculación Bicentenario y Quitumbe no brindarán atención a los usuarios, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)

La suspensión será los sábados 15, 22 y 29 de noviembre de 2025 debido a un mantenimiento correctivo emergente del sistema Axis 4.0, plataforma administrada por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y utilizada para la gestión de trámites vehiculares en el país.

La entidad precisó que los usuarios con citas previamente agendadas para esas fechas no perderán su turno. Todas serán reprogramadas durante la semana siguiente, respetando el orden de asignación original.

El objetivo es garantizar que cada trámite, como renovación de matrícula, revisión de documentos o emisión de especies, pueda completarse sin afectar a la ciudadanía.

Mientras tanto, la AMT recordó que los Centros de Revisión Técnica Vehicular del Distrito continuarán prestando sus servicios con total normalidad. Estos puntos seguirán operando en sus horarios habituales para la revisión de vehículos, un requisito indispensable previo a la matriculación anual.