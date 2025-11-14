Trolebús y Ecovía amplían el horario del domingo por la consulta popular y referéndum

Los servicios de Trolebús y Ecovía extenderán sus horarios por las elecciones.

Los ecuatorianos irán a las urnas este domingo 16 de noviembre de 2025 para votar por tres preguntas de referéndum y una de consulta popular.

En Quito el transporte municipal ampliará sus horarios de atención tanto en articulados como en las rutas alimentadoras.

Trolebús operará con 51 unidades y la Ecovía con 91. Su horario para ese día será de 06:00 a 21:00. Los alimentadores tendrán media hora más, circularán hasta las 21:30.

La Empresa de Pasajeros recordó que las paradas Bellavista y Eloy Alfaro de la Ecovía estarán cerradas por ser cercanas al Consejo Nacional Electoral (CNE).

En la zona del CNE se aplicarán cierres viales y habrá restricción de paso de vehículos públicos y privados sobre la avenida 6 de Diciembre.

Transporte desviado

Las unidades de la Ecovía se desviarán de su ruta habitual por las paradas que estarán cerradas.

En sentido sur - norte, las unidades se trasladarán directamente de la parada San Martín hacia la parada Benalcázar. Mientras que, en sentido norte - sur, los articulados irán de la Benalcázar hacia la parada La Paz.