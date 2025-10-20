Dos siniestros complicaron la movilidad hacia el Valle de los Chillos este lunes 20 de octubre

Un choque múltiple se registró en el sector de El Trébol, este lunes 20 de octubre del 2025.

La movilidad hacia el Valle de los Chillos se vio afectada, este lunes 20 de octubre del 2025, debido a dos siniestros de tránsito registrados en distintas zonas de Quito.

Estas emergencias viales provocaron personas heridas, cierres viales y una fuerte congestión vehicular, especialmente en El Trébol, donde se registró un choque múltiple y es una zona de alta afluencia de vehículos.

El primer accidente se produjo alrededor de las 12:47 en el sector de Chaguarquingo, en la antigua vía a Conocoto, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Tres personas murieron en un siniestro en la Ruta Viva

Según los primeros reportes, una madre y su hijo fueron atropellados, aparentemente por una motocicleta. Ambos resultaron heridos.

Por este siniestro, dos carriles en la bajada de la calle Juan Bautista Aguirre fueron cerrados para atender a los afectados y retirar el vehículo involucrado.

El otro siniestro ocurrió en el sector de El Trébol, sobre la avenida Velasco Ibarra, cerca del ingreso a la autopista General Rumiñahui.

El ECU 911 reportó el hecho a las 13:21. La central de emergencias confirmpo que cinco vehículos estuvieron implicados , entre ellos un bus, una buseta escolar y tres vehículos.

De acuerdo con información preliminar, una persona resultó herida y recibió atención prehospitalaria en el lugar por parte de personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La AMT cerró temporalmente el carril izquierdo en sentido sur–norte de la Velasco Ibarra, lo que generó una fuerte congestión vehicular en la zona de El Trébol y en las vías de acceso hacia el Valle de los Chillos.