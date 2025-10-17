Cierre en la autopista General Rumiñahui por choque de vehículo y motocicleta el viernes

Un choque en la autopista General Rumiñahui ocasionó cierre de carriles y fuerte congestión.

Un siniestro de tránsito en la autopista General Rumiñahui, en sentido Quito - Valle, ocasionó una fuerte congestión vehicular la tarde de este viernes 17 de octubre de 2025.

El choque entre un automóvil y una motocicleta se registró sobre la autopista General Rumiñahui y Eduardo Kigman, a la altura del puente 5.

Una persona resultó herida y el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió para atenderlo y trasladarlo a una casa de salud.

La fila de vehículos se registró desde el puente 2, por lo que fueron habilitados los carriles centrales en sentido Quito - Valle de Los Chillos.