Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Cierre en la autopista General Rumiñahui por choque de vehículo y motocicleta el viernes

Fuerte congestión vehicular se registró en la autopista General Rumiñahui, en sentido Quito - Valle, la tarde de este viernes 17 de octubre de 2025.

Un choque en la autopista General Rumiñahui ocasionó cierre de carriles y fuerte congestión.

Cortesía

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

17 oct 2025 - 15:37

Unirse a Whatsapp

Un siniestro de tránsito en la autopista General Rumiñahui, en sentido Quito - Valle, ocasionó una fuerte congestión vehicular la tarde de este viernes 17 de octubre de 2025.

El choque entre un automóvil y una motocicleta se registró sobre la autopista General Rumiñahui y Eduardo Kigman, a la altura del puente 5.

Una persona resultó herida  y el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió para atenderlo y trasladarlo a una casa de salud.

La fila de vehículos se registró desde el puente 2, por lo que fueron habilitados los carriles centrales en sentido Quito - Valle de Los Chillos.

Te puede interesar