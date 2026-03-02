¿Se exhonerarán multas de vehículos con dígito 1 tras la suspensión de la matriculación en febrero?

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aseguró que no se cobrarán las multas por calendarización a los propietarios de vehículos, con dígito 1, que no pudieron matricular en febrero de 2026 por la suspensión del servicio de la Agencia Nacional de Tránsito. Además, la entidad informó que sí está habilitado el pago de la matrícula en el Servicio de Rentas Internas (SRI), para adelantar el trámite.