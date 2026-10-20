Fallece adulto mayor que fue atropellado por un policía en el norte de Quito

Manuel Llamuca, de 83 años, no sobrevivió a las fracturas que sufrió tras ser embestido por un policía en el norte de Quito, el pasado viernes 16 de octubre de 2026.

Tras permanecer dos días luchando por su vida en estado crítico, Manuel Llamuca, de 83 años, falleció la noche del domingo 18 de octubre de 2026, debido a las severas complicaciones.

El adulto mayor fue atropellado por un agente de la Policía Nacional en el norte de Quito.

El trágico accidente se registró pasadas las 07:00 del pasado viernes 16 de octubre de 2026.

Sin embargo, sus familiares recién lograron enterarse de la emergencia durante la noche de esa misma jornada.

Manuel Llamuca fue atropellado por una motocilceta policial el pasado viernes, en la av. 10 de agosto de 2026.

Grave cuadro médico y escasez de insumos en hospital

Producto del fuerte impacto del vehículo policial, el adulto mayor fue ingresado de urgencia al Hospital Público Pablo Arturo Suárez con un diagnóstico de politraumatismos severos.

La víctima presentaba fracturas en las costillas, la pelvis y trauma craneoencefálico grave con severo compromiso cerebral.

Según relatan sus allegados, los médicos les advirtieron desde un inicio que el paciente contaba con apenas un 10% de probabilidades de sobrevivir.

La familia de la víctima denunció, además, que el centro de salud estatal no contaba con los insumos médicos requeridos para la atención de emergencia, por lo que tuvieron que adquirir con sus propios recursos todo lo necesario para sus cuidados.

La noche del domingo, tras el deterioro irreversible de su salud, la familia fue convocada para la despedida final antes de que Manuel falleciera a causa de un paro cardíaco.

El policía quedó en libertad

Manuel Llamuca se dedicaba a la recolección de botellas de plástico en las calles capitalinas.

Era el único sustento de su hogar y de su compañera de vida durante 37 años, María Luisa, una mujer con el 85% de discapacidad intelectual que hoy queda en la indefensión absoluta.

En cuanto al servidor policial involucrado en el accidente de tránsito, las autoridades confirmaron que fue aprehendido inicialmente; sin embargo, quedó en libertad debido a que la causa se encuentra en fase de investigación previa.

En esta etapa las autoridades que investigan el caso recibirán los elementos de convicción para determinar responsabilidades.