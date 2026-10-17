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Quito

Cámaras captaron el atropello de una anciana tras el choque entre un bus escolar y un taxi en Quito

Un choque entre un bus escolar y un taxi en las calles Venezuela y Olmedo provocó que el vehículo liviano se desviara hacia la vereda, atropellando a una mujer de la tercera edad.

El choque entre un bus y un vehículo tipo taxi provocó el atropello a una mujer de la tercera edad la tarde de este viernes 16 de octubre de 2026.

Captura de pantalla

Autor

Roberto Cadena

Actualizado:

17 oct 2026 - 15:41

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Un grave siniestro de tránsito en el corazón de la Quito dejó a una mujer de la tercera edad herida con pronósticos reservados

El hecho ocurrió cerca de las 16:50 de este viernes 16 de octubre de 2026, en la intersección de las calles Venezuela y Olmedo, en el Centro Histórico de la capital. 

Teleamazonas tuvo acceso a las grabaciones de este accidente la tarde de este sábado 17 de octubre. 

El choque y el impacto a la peatona

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en que un bus escolar y un taxi se chocaron en las intersecciones.

A causa de la fuerza del choque, la trayectoria del taxi se desvió intempestivamente hacia la vereda, embistiendo a una adulta mayor que transitaba por el lugar, de acuerdo al reporte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Debido a la gravedad del atropello, la víctima recibió atención de emergencia y fue trasladada de inmediato a una casa de salud, donde permanece bajo pronóstico reservado.

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El bus escolar y el taxi choraron en la intersección de las calles Venezuela y Olmedo, en el Centro Histórico de Quito.Captura de pantalla

Atención de emergencia y daños materiales.

El accidente movilizó a personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y unidades de socorro

Además del atropello a la ciudadana, el fuerte impacto provocó considerables daños materiales en los vehículos involucrados y en la propiedad pública del Centro Histórico.

Las autoridades de tránsito procedieron con el peritaje en el punto y la recopilación de los videos de videovigilancia para determinar el grado de responsabilidad de ambos conductores.

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El taxi involucrado en el accidente que provocó el atropello de la mujer de la tercera edad terminó con la parte delantera destrozada.Cortesía

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