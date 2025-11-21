Dos motociclistas fallecieron en sendos siniestros de tránsito la madrugada de este viernes 21

Siniestros de tránsito acaban con la vida de dos motociclistas

Dos motociclistas fallecieron en sendos siniestros de tránsito en Quito la madrugada de este viernes 21 de noviembre del 2025.

El primer siniestro se registró en la av. Geovanny Calles, en el sector de Marianitas, en el norte de Quito. Este hecho se registró cerca de las 02:00.

Un estrellamiento causó la muerte del motociclista y dejó a otra persona herida.

El otro siniestro que cobró la vida de otro motociclista se produjo a las 04:00 en el sector de Solanda en el sur de Quito.

Sobre la av. José María Alemán y Juan Barreto, según información de la Agencia Metropolitana de Tránsito el motociclista perdió pista y se estrelló contra la calzada y falleció instantáneamente.

El Cuerpo de Bomberos y la SIAT llegaron hasta el lugar para hacer el levantamiento del cadáver y la limpieza de la vía que estuvo cerrada por casi dos horas hasta concluir los procedimientos de ley.

Las cifras de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) muestra un lamentable aumento de muertes de motociclistas en las vías.

Según la ANT en el año 2024 se registraron 114 muertes; mientras que en lo que va del 2025 ya asciende a 142 fallecidos.