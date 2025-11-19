¿Quiénes son las principales víctimas de siniestros?; estas son las medidas de prevención

Los agentes de tránsito realizan operativos de control en puntos de mayor siniestralidad en Quito.

Los siniestros de tránsito cobran vidas en Quito y el país. Estos hechos afectan principalmente a quienes transitan en condiciones más vulnerables. Según datos del Municipio, el 46% de las víctimas son motociclistas y el 27% peatones.

Por ejemplo, la mañana del jueves 13 de noviembre de 2025, un motociclista falleció tras chocar contra un camión recolector de basura en la avenida Mariscal Sucre, en el sur de la ciudad. Personal de Medicina Legal llegó cerca de las 06:00 para realizar el levantamiento del cuerpo.

Del 1 de enero al 10 de noviembre del 2025, 7 599 conductores de motocicletas han sido sancionados por diferentes infracciones en Quito, según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Las principales causas de citación fueron: Circular por sitios no permitidos, no utilizar el casco de seguridad, cambio brusco o indebido de carril, invadir vías de ciclistas y conducir con exceso de pasajeros.

Para el secretario metropolitano de Salud, Miguel Malo, la problemática de los siniestros de tránsito debe abordarse desde la salud pública y con acciones integrales.

“Los siniestros de tránsito son una de las causas de muerte más importantes en la ciudad y a nivel nacional”, dijo Malo. En Quito, la mayoría de víctimas tenían entre 5 y 29 años.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señalo que la siniestralidad “es un problema de salud pública que cada año cobra más de un millón de vidas en el mundo y que, en Ecuador, se ubicó como la quinta causa de muerte en 2025, según cifras del INEC.

¿Cómo prevenir?

Para las autoridades municipales identificar los factores de riesgo es clave para prevenirlos siniestros. Las estrategias incluyen control de velocidad, reducción del consumo de alcohol y la promoción de hábitos responsables en la conducción.

Malo enfatizó que la velocidad es el factor más determinante. “Está claramente demostrado que el riesgo de morir aumenta exponencialmente con la velocidad. A 30 kilómetros por hora un golpe puede ser leve, pero a 60 el impacto equivale a caer desde un sexto piso”, indicó.

A este riesgo se suman el consumo de alcohol y las distracciones al conducir, especialmente el uso del celular, que incrementan la probabilidad de un siniestro. Según el funcionario para cambiar estos comportamientos se requiere control, sanciones y educación ciudadana.

En ese contexto, el martes 18 de noviembre, con 19 votos a favor, el Concejo Metropolitano declaró a la seguridad vial como prioridad. El objetivo es reforzar las acciones para reducir los siniestros de tránsito.

El Municipio también estableció siete acciones para prevenir y reducir la mortalidad en las vías: