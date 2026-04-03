Fieles piden paz y salud en la tradicional procesión de Jesús del Gran Poder

Miles de devotos de distintas edades recorren este viernes el Centro Histórico de Quito para participar en la procesión de Jesús del Gran Poder, una de las manifestaciones religiosas más emblemáticas de la Semana Santa en el país.

Con imágenes religiosas y cruces de distintos tamaños, los fieles realizan esta peregrinación que se mantiene vigente desde hace más de seis décadas, elevando plegarias por la paz, el fin de la corrupción y en agradecimiento por la vida, la salud y favores recibidos.

UNA FE QUE SE MANIFIESTA

Durante el recorrido, algunos asistentes caminan descalzos o en sillas de ruedas como muestra de sacrificio, mientras otros observan desde balcones o puntos estratégicos para seguir el paso de la procesión.

Las calles cercanas a la iglesia de San Francisco se llenan desde tempranas horas, aunque es al mediodía cuando la imagen de Jesús del Gran Poder sale del templo, bajo resguardo policial.

Previo a ello, también participan las imágenes de San Juan Apóstol y la Virgen de los Dolores.

SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN

Un total de 812 policías forman parte del operativo de seguridad para esta jornada, que se desarrolla cada Viernes Santo y representa el camino de Jesucristo hacia su crucifixión y sepultura.

VOCES DE LOS FIELES

Entre los participantes está Ángel Molina, uno de los más de 3.000 cucuruchos y verónicas que acompañan la caminata.

“A nombre de Ecuador pido un poco más de conciencia a los seres humanos… que seamos más empáticos”, señala.

También participa Hernán Tapia, quien representa a Jesús como símbolo de sacrificio.

“Cumplir esto es muy hermoso”, afirma, al tiempo que pide por la unión familiar y el fin de problemáticas como la corrupción y la migración.