Clínicas y laboratorios en Quito ahora pueden formalizar gestión de residuos en línea

Municipio de Quito habilitó servicio en línea para formalizar contrato de gestión de desechos sanitarios.

Clínicas, consultorios, laboratorios, veterinarias, centros de estética, entre otros generadores de desechos sanitarios, en Quito ahora pueden formalizar su contrato de gestión integral de residuos en menos de 24 horas y en línea.

Así lo informó el Municipio de Quito, a través de Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs), que ha puesto en marcha un sistema 100% en línea que agiliza el trámite, elimina gestiones presenciales y reduce de forma significativa los tiempos de respuesta.

Según el Municipio con este mecanismo, se garantiza un manejo seguro y responsable de residuos que, por su naturaleza, representan riesgos para la salud pública y el ambiente.

¿Cómo realizar el proceso?

El usuario ingresa al portal, completa la información requerida, recibe el contrato por correo en pocas horas, lo firma (digital o manualmente), lo remite de nuevo y obtiene la activación inmediata del servicio.

Proceso simplificado en cinco pasos

Acceder al portal: https://contratosonline.emgirs.gob.ec:8443/co/clienteWeb/login

Ingresar la información solicitada.

Recibir el contrato por correo electrónico en pocas horas.

Firmar digital o manualmente y remitirlo nuevamente.

Gestión adecuada de residuos sanitarios

En Quito, se generan alrededor de 12 toneladas diarias de desechos sanitarios; sin embargo, solo un tercio recibe un tratamiento adecuado. El resto podría terminar en quebradas, ríos o terrenos baldíos, provocando contaminación y poniendo en riesgo a la ciudadanía.

Por esta razón, en abril de 2025, se aprobó la Ordenanza Metropolitana Nro. 099-2025 que regula el manejo de desechos sanitarios en el Distrito Metropolitano de Quito, y establece que Emgirs sea la entidad responsable de su recolección, transporte, tratamiento y disposición final de estos desechos.