Fuertes lluvias y tormenta eléctrica se registran en Quito este 21 de octubre

Una fuerte lluvia cae sobre Quito este miércoles 21 de octubre de 2026

Una jornada de fuertes lluvias y tormenta eléctrica se registra este miércoles 21 de octubre de 2026 en varios sectores de Quito.

Las precipitaciones se reportan en el centro y norte de la capital, así como en el Valle de los Chillos, donde los ciudadanos han registrado una intensa lluvia durante la jornada.

Más sectores en Quito afectados por las lluvias

En la Panamericana Norte, en sentido desde el intercambiador de Carcelén hacia El Portal, se reportó un deslizamiento de tierra.

Un deslizamiento de tierra se registró en la Panamericana Norte, en sentido desde el intercambiador de Carcelén hacia El Portal, este 21 de octubre de 2026. Cortesía.

Además, se registró el derrumbe de un cerramiento privado en el sector de Giovanni Calles y la Panamericana Norte.

Un cerramiento privado se derrumbó en el sector de Giovanni Calles y la Panamericana Norte, en Quito. Cortesía.

Otros incidentes por las lluvias

La ciudadanía también reportó inundaciones en el centro de Carapungo, específicamente en el Parque Central, debido a las fuertes lluvias registradas este miércoles 21 de octubre de 2026.

También, se reportó una gran acumulación y flujo de agua en la subida a El Condado, a la altura del supermercado Santa María, lo que representa un riesgo para conductores y peatones que transitan por el sector.

Entre la tarde del martes 20 y este miércoles 21 de octubre de 2026 se reportaron otras emergencias en Quito. Un deslizamiento en la vía a Nayón, a la altura de Nuestra Señora de Santa Ana; una inundación y la caída de un muro en Yaruquí; y caídas de árboles en la avenida Teniente Hugo Ortiz y La Floresta.

Lluvias puntuales en Pichincha

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó sobre la presencia de lluvias con tormentas puntuales en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Sucumbíos.

🛰️#MonitoreoSatelitalEc | Miércoles 21/10 (13h07): Lluvias con tormentas puntuales al interior y sur del Litoral #Pichincha #Cotopaxi y #Sucumbíos; continuarán en las próximas horas, intensificándose paulatinamente en otros sectores del centro y norte⛈️ 🟠Advertencia #81 Vigente https://t.co/18IOHp72Qg — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 21, 2026

De acuerdo con la alerta meteorológica, estas condiciones continuarán durante las próximas horas, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente durante los desplazamientos.

Las precipitaciones también han generado congestión vehicular en varios sectores de Quito. Ante la presencia de calzadas mojadas y baja visibilidad, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y conducir con precaución.