Tormenta eléctrica en Quito: un rayo partió un árbol y provocó un corte de luz en La Floresta

Un rayo partió en la mitad a un árbol en el sector La Floresta, en Quito

Un árbol cayó sobre el tendido eléctrico en el sector de la calle Julio Zaldumbide, cerca de la iglesia de La Floresta, en Quito, durante la tormenta eléctrica registrada la tarde de este martes 20 de octubre de 2026.

Moradores de la zona alertaron que, tras la caída de un rayo, el árbol quedó partido y terminó sobre los cables de electricidad, lo que provocó un corte del servicio eléctrico en el sector.

Imágenes difundidas del incidente muestran el árbol caído sobre la acera, en medio de las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias y descargas eléctricas que se registraron en la capital.

El hecho generó preocupación entre los residentes. Moradores pidieron tener cuidado al caminar por las aceras cerca a los árboles y postes de luz durante las tormentas eléctricas

El ECU 911 también informó que por la lluvia se registra congestión vehicular en distintos sectores del norte, sur, centro y Tumbaco.