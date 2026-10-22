Granizada sorprende a Quito este jueves 22 de octubre

Usuarios de redes sociales reportaron una granizada en el centro norte de Quito este jueves 22 de octubre de 2026.

Una granizada se registra la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026 en el centro norte de Quito, según reportes difundidos por ciudadanos en redes sociales.

Los usuarios alertan sobre la caída de granizo acompañada de lluvias en esta zona de la ciudad. Hasta el momento, no se dispone de un balance oficial sobre posibles emergencias o afectaciones relacionadas con este episodio.

Acumulación de agua provoca congestión vehicular en Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó este jueves 22 de octubre de 2026 que el paso deprimido de la avenida América y Ulloa, en el centro norte de Quito, presenta acumulación de agua debido a las lluvias, lo que ha generado una alta carga vehicular en el sector.

Además, a las 15:04 de este jueves, se registró otra acumulación de agua en el paso a desnivel de la avenida 10 de Agosto y Francisco de Orellana, en el sector de La Mariscal.

Según la actualización de la entidad, también se registra alta carga vehicular en esos puntos, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y reducir la velocidad.

ECU 911 reporta acumulación de agua en tres sectores de Quito

El ECU 911 Quito informó este jueves 22 de octubre de 2026 que las fuertes lluvias acompañadas de granizo han provocado acumulación de agua en varias vías del centro norte de la capital.

A través de sus cámaras de videovigilancia, la institución identificó afectaciones en los siguientes sectores:

La Comuna

La Gasca

La Mariscal

El organismo indicó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones viales y recomendó a los conductores evitar circular por pasos a desnivel, reducir la velocidad y respetar las señales de tránsito.

Inamhi mantiene advertencia por lluvias

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, vigente hasta este jueves 22 de octubre.

El organismo alertó sobre la posibilidad de acumulación de agua y afectaciones en zonas vulnerables de Pichincha.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar calles inundadas, no refugiarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas y conducir con precaución debido a la reducción de visibilidad y al pavimento mojado.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al ECU 911.