Enorme árbol de pino cayó sobre cables eléctricos en el sector de Iñaquito este 21 de octubre
Un pino cayó sobre la calzada de la calle Núñez de Vela y la avenida Amazonas. El incidente provocó un corte de luz en la zona.
Un enorme árbol de poni cayó la noche de este miércoles 21 de octubre en el hipercentro de Quito
EEQ
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Actualizado:
21 oct 2026 - 22:41
Un árbol de gran tamaño cayó la noche de este miércoles 21 de octubre de 2026 sobre las redes eléctricas en el sector de Iñaquito, en el hipercentro de Quito, específicamente en la calle Núñez de Vela y la avenida Amazonas.
Un video registrado en la zona muestra el momento en que el árbol se desploma y su copa impacta contra el tendido eléctrico, provocando chispas y una interrupción del servicio de energía en el sector.
La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que su personal operativo se desplazó hasta el lugar para realizar los trabajos correctivos y restablecer el servicio eléctrico.
Según la empresa, la afectación alcanzó a sectores de la avenida Amazonas, entre Naciones Unidas y avenida República, además de la calle Azuay, calle Guayas y sus alrededores. Tras la intervención de los técnicos, la energía eléctrica fue restablecida en las zonas afectadas.
Además de afectar las redes eléctricas, el árbol quedó atravesado sobre la calzada, bloqueando por completo la circulación vehicular en la calle Núñez de Vela.
Mientras se realizan las labores para retirar el árbol y atender completamente la emergencia, se recomienda a los conductores evitar este tramo y buscar rutas alternas.
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