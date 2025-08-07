El 'Hueca Fest' 2025 mezclará gastronomía, cultura y música durante el feriado en Quito

Este 2025 se llevará a cabo la cuarta edición del Hueca Fest en Quito.

¡A comer! El 'Hueca Fest' se llevará a cabo entre el 8 y el 11 de agosto de 2025 en el Centro de Eventos Bicentenario, en el norte de Quito.

Alrededor de 130 huecas y 50 emprendimientos se reunirán en este espacio en un megaevento para toda la familia.

Este fin de semana de feriado por el Primer Grito de la Independencia se podrá disfrutar con una mezcla de gastronomía, cultura y música.

Esta es la cuarta edición de este evento que se desarrollará de 09:00 a 19:00. Se ofrecerán espacios para que los niños disfruten actividades recreativas y las mascotas son bienvenidas.

Las entradas pueden adquirirse en línea o al ingreso en el Centro de Eventos Bicentenario. El costo es de 3,50 dólares y gratis para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

La Asociación Gastronómica Huecas del Ecuador organiza el evento en el que brillarán platos típicos como el hornado quiteño, el encebollado, los bolones y los dulces infaltables.

La música y el baile no pueden faltar. Dentro de la agenda constan artistas como La Vagancia, Proyecto Coraza, Jayac, Los Cumbancheros y Cecy Narváez.