Un incendio estructural destruyó el segundo piso de una vivienda en Quitumbe, en el sur de Quito

La imagen compartida por el Cuerpo de Bomberos de Quito sobre cómo quedó la infraestructura del segundo piso.

Un incendio estructural se registró este lunes 15 de septiembre del 2025 en el segundo piso de una vivienda en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito. Según el reporte de Cuerpo de Bomberos no se registraron heridos solo daños materiales.

Los Bomberos de Quito se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia y controlar el fuego. Una vez que se cumplieron con las tareas de controlar el fuego se realizaron labores de ventilación y remoción de escombros, según se reportó en redes sociales.

Según la imagen compartida a través de las redes de los Bomberos se pudo evidenciar la destrucción de varios objetos que estaban en el lugar. Se puede distinguir una cama, un colchón y otros enseres.

El Cuerpo de Bomberos de Quito recordó que en caso de emergencia se debe reportar a través del ECU 911.