Fuertes vientos reactivan el incendio forestal controlado en San Juan, centro de Quito

Los fuertes vientos de la mañana de este domingo 14 de septiembre de 2025 ocasionaron que se reactive el incendio en la zona de protección San Juan, en el centro de Quito.

A causa de esto, se ha registrado presencia de humo en la zona centro - norte de la ciudad, según indicó el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).

Uniformados fueron trasladados al sitio en vehículos de emergencia para sofocar las llamas. Este incendio fue controlado el sábado por la tarde luego de casi 24 horas activo.

#Actualización | Informamos a la ciudadanía que se registra una reactivación del incendio forestal en la zona de protección San Juan, debido a los fuertes vientos en el sector.



🌫️ Esto ha generado presencia de humo en la parte centro - norte de la ciudad.



El CBQ trabajó con drones en el lugar y también se realizaron descargas de agua desde el helicóptero.

Una quema de desechos originó el incendio forestal en el bosque protector de San Juan alrededor de las 14:40 del viernes. Las llamas no han ocasionado daños a infraestructuras ni personas, indicó el CBQ.