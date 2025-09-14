Fuertes vientos reactivan el incendio forestal controlado en San Juan, centro de Quito
La tarde del sábado el Cuerpo de Bomberos de Quito informó que logró controlar el incendio en el sector de San Juan, en el centro de la ciudad.
Los fuertes vientos reactivaron un incendio forestal en San Juan, centro de Quito.
Actualizada:
14 sep 2025 - 11:57
Los fuertes vientos de la mañana de este domingo 14 de septiembre de 2025 ocasionaron que se reactive el incendio en la zona de protección San Juan, en el centro de Quito.
A causa de esto, se ha registrado presencia de humo en la zona centro - norte de la ciudad, según indicó el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).
Uniformados fueron trasladados al sitio en vehículos de emergencia para sofocar las llamas. Este incendio fue controlado el sábado por la tarde luego de casi 24 horas activo.
El CBQ trabajó con drones en el lugar y también se realizaron descargas de agua desde el helicóptero.
Una quema de desechos originó el incendio forestal en el bosque protector de San Juan alrededor de las 14:40 del viernes. Las llamas no han ocasionado daños a infraestructuras ni personas, indicó el CBQ.
