Librillo Fest: Quito tendrá una jornada de lectura gratuita en el Itchimbía

El Librillo Fest invita a lectores a reunirse para leer en silencio en el Itchimbía.

En una época marcada por las pantallas, las notificaciones y el consumo rápido de contenido, Quito apuesta por una actividad que parece simple, pero que cada vez gana más seguidores en varias ciudades del mundo: reunirse para leer.

La capital será escenario de una edición de 'Librillo Fest', un encuentro gratuito que busca convertir la lectura en una experiencia colectiva.

La cita será este sábado 6 de junio de 2026 en el Centro Cultural Itchimbía, en el centro de Quito, un espacio cultural emblemático de la ciudad.

¿En qué consiste la lectura silenciosa?

La dinámica es sencilla. Los asistentes solo deben llevar el libro que estén leyendo o aquel que siempre han querido terminar y compartir unas horas de lectura silenciosa junto a otras personas.

La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 13:00 y también incluirá espacios de interacción entre lectores y una presentación musical para cerrar la jornada.

La participación es libre y no requiere experiencia previa ni pertenecer a un club de lectura.

Cada persona podrá ocupar su espacio y leer en silencio junto a decenas de participantes.

Los encuentros de lectura silenciosa se han popularizado en distintas ciudades como una alternativa para fomentar hábitos lectores y crear comunidad alrededor de los libros.