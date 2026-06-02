Pasajero sobrevive al caer de un bus que circulaba con exceso de velocidad en Quito

Un ciudadano sobrevivió tras caer de un bus que circulaba con exceso de velocidad en el norte de Quito

Un video que circula en redes sociales muestra como un pasajero cae de un bus que circula a alta velocidad en Quito.

Las imagenes se difundieron la tarde del 2 de junio de 2026 y registran el hecho en las calles Flavio Alfaro y Hernando Soto, al norte de la capital.

De acuerdo con la información, la unidad de transporte avanza por la vía a alta velocidad y con exceso de pasajeros, algunos de ellos colgados de las puertas.

El ciudadano fue tocado por la llanta del bus

Según información de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el hecho sucedió el 13 de mayo de 2026, aproximadamente a las 07:00.

En el video se observa como, tras caer, el pasajero se salva de ser atropellado por el bus, sin embargo, es arrastrado y recibe un golpe con la llanta trasera del vehíuculo pesado.

Varios transeúntes asisten al ciudadano quien queda tendido en la calzada. Posteriormente fue trasladado a una casa de salud cercana.

La AMT informó además, que agentes acudieron al lugar pero no encontraron al conductor responsable del hecho.