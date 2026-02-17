COE Quito advierte presencia de lluvias y tormentas con niveles de afectación medio y alto
Se prevé que las precipitaciones de variedad intensa generen acumulación de agua, deslizamientos de tierra y crecida de ríos.
Lluvias y tormentas en Quito advierte el Comité de Operaciones Especiales
17 feb 2026 - 21:18
Una advertencia meteorológica a corto plazo difundida por el Centro de Operaciones de Emergencia de Quito (COE) la noche de este martes 17 de febrero señala presencia de lluvias y tormentas en diferentes zonas del Distrito Metropolitano.
Según el COE estas condiciones climáticas se presentarán con niveles de afectación medio, alto y muy alto.
Se prevé que las precipitaciones de variedad intensa generen acumulación de agua, deslizamientos de tierra, crecida de ríos y quebradas, bancos de neblina, así como descargas eléctricas y ráfagas de viento, con mayor incidencia en el flanco occidental de Quito.
La presencia de lluvias se ha distribuido por sectores con niveles alto, medio y muy alto.
Nivel Alto
Las zonas afectadas serán en:
- Noroccidente y norcentral: Nanegal, Calacalí, San Antonio, Pomasquí.
- Centro y norte urbano-rural: Eugenio Espejo, Calderón, Guayllabamba.
- Norte y nororiente rural: San José de Minas, Atahualpa, Perucho y Puéllaro.
Nivel Medio
- Zona urbana central y sur: La Delicia, La Mariscal, Manuela Sáenz, Quitumbe.
- Valles y oriente: Llano Chico, Zámbiza, Nayón, Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Tababela, Yaruquí, Checa, Conocoto, Alangasí y El Quinche.
- Suroriente: Los Chillos (Píntag).
