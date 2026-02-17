COE Quito advierte presencia de lluvias y tormentas con niveles de afectación medio y alto

Lluvias y tormentas en Quito advierte el Comité de Operaciones Especiales

Una advertencia meteorológica a corto plazo difundida por el Centro de Operaciones de Emergencia de Quito (COE) la noche de este martes 17 de febrero señala presencia de lluvias y tormentas en diferentes zonas del Distrito Metropolitano.

Según el COE estas condiciones climáticas se presentarán con niveles de afectación medio, alto y muy alto.

Se prevé que las precipitaciones de variedad intensa generen acumulación de agua, deslizamientos de tierra, crecida de ríos y quebradas, bancos de neblina, así como descargas eléctricas y ráfagas de viento, con mayor incidencia en el flanco occidental de Quito.

La presencia de lluvias se ha distribuido por sectores con niveles alto, medio y muy alto.

Nivel Alto

Las zonas afectadas serán en:

Noroccidente y norcentral : Nanegal, Calacalí, San Antonio, Pomasquí.

: Nanegal, Calacalí, San Antonio, Pomasquí. Centro y norte urbano-rural : Eugenio Espejo, Calderón, Guayllabamba.

: Eugenio Espejo, Calderón, Guayllabamba. Norte y nororiente rural: San José de Minas, Atahualpa, Perucho y Puéllaro.

Nivel Medio