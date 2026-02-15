Dos heridos tras ser impactados por un rayo en el Parque Nacional Cajas, en Azuay

Dos personas fueron atendidas por paramédicos tras ser impactados por un rayo, el sábado 14 de febrero de 2026

Dos personas resultaron heridas, la tarde del sábado 14 de febrero de 2026, luego de ser impactado por un rayo en el Parque Nacional Cajas. Así lo informó el Cuerpo de Bomberos de Cuenca.

El incidente ocurrió en medio de una tormenta eléctrica que se registró en esta zona de páramo y alta montaña, caracterizada por cambios climáticos repentinos, especialmente durante la temporada de lluvias.

Entre los afectados se encuentra un extranjero de 22 años que realizaba actividades turísticas en la zona. Él presentó heridas provocadas por la descarga eléctrica.

También resultó lesionado un ecuatoriano de 48 años, quien, tras el impacto, fue proyectado hacia una quebrada cercana.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar asistencia y posteriormente trasladaron a los heridos a una casa de salud, donde recibieron atención médica.