Confitería y venta de ropa era la falsa fachada para venta ilegal de pirotecnia en Quito

Detrás de una confitería, se ocultaban explosivos en una bodega improvisada

Un establecimiento en El Tejar, centro de Quito, mostraba una falsa fachada de venta de ropa y confitería para comercializar de manera ilegal pirotecnia en la ciudad.

Autoridades de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) intervinieron el lugar y decomisaron más de 2 650 elementos de pirotecnia que estaban camuflados en el lugar.

El material estaba almacenado en el segundo piso del local en una pequeña bodega cerrada. En este espacio reducido se encontraron estrellas, martillos, silbadores entre otros productos que representaban un alto riesgo inflamable al encontrarse en condiciones no adecuadas según señalaron los agentes de la AMC.

Pablo Osorio, responsable de la Unidad de Operativos de la AMC, indicó que “el material decomisado será destruido por las Fuerzas Armadas”, y recordó que para la venta de fuegos artificiales se deben contar con los permisos municipales, de Bomberos y la autorización de Control de Armas de las Fuerzas Armadas.

Según el Código Municipal, las personas que comercialicen pirotecnia sin los permisos pueden enfrentar una multa de hasta USD 1 880.

Por su parte, las fábricas que operen sin permisos, la sanción puede ascender hasta USD 7 050. Además, la venta de pirotecnia en el espacio público está prohibida en el Distrito Metropolitano de Quito.

En lo que va de 2025, la AMC ha decomisado más de 10 000 elementos pirotécnicos en controles realizados en distintos puntos de la ciudad.