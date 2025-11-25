Pirotecnia explotó en un vehículo accidentalmente y dejó a cuatro heridos en Ecuador

Cuatro personas resultaron heridas por la explosión de pirotecnia en un vehículo.

Una camioneta circulaba por las calles del cantón Pelileo, en la provincia de Tungurahua, cunado la pirotecnia que llevaba explotó accidentalmente.

La emergencia fue reportada la tarde de este lunes 24 de noviembre de 2025 al Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

Una camioneta de color blanco trasladaba cuatro personas y cajas con pirotecnia en el balde. De manera inesperada las camaretas se encendieron y y explotó todo el material.

Los cuatro hombres que viajaban a bordo resultaron heridos. Ambulancias acudieron al sitio para atenderlos y trasladarlos a casas de salud.

Sobre la calzada la ropa quemada y los bultos en cenizas dejaron evidencia de la accidental explosión. Moradores se precipitaron al lugar para auxiliar a las víctimas y el paso vehicular fue bloqueado momentáneamente.

Una fuerte nube de humo se expandió y alarmó a quienes estaban cerca. Ninguna persona de viviendas y locales comerciales aledaños resultó herida.

Cámaras de videovigilancia captaron la explosión y los momentos de tensión sobre la vía pública. Se desconoce el estado de salud de las víctimas.