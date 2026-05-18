Nuevo horario de recolección de basura en la República de El Salvador y La Carolina por ratas

Emaseo incorporó una nueva frecuecnia de recolección de basura en La Carolina y República de El Salvador.

Ante la plaga de ratas que afecta a las zonas de La Carolina y la República del Salvador, Emaseo incorporó una nueva frecuencia de recolección de basura.

Emaseo recogerá la basura de la zona todos los domingos a las 19:00, debido a la dinámica comercial del lugar.

Esta es una de las acciones implementadas para fortalecer la limpieza y evitar la acumulación de desechos en las zonas donde hay mayor flujo de negocios de comidas.

Con este nuevo horario se prevé que los desechos no pasen tanto tiempo en la calle y evitar la proliferación de plagas.

Además, en ese sector se realiza barrido manual todos los días desde las 05:00 y recolección de ese barrido desde el mediodía.

La recolección a pie de vereda, por parte de personal de Emaseo, se lleva a cabo los martes, jueves y sábado en jornada nocturna.

¿De cuánto es la multa por botar basura fuera de horario en Quito?

En Quito cada sector tiene un horario para la recolección de basura. Incumplir estas jornadas acarrea problemas de salubridad.

Por ello, se aplican sanciones económicas que ascienden a multas del 20% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir USD 96,40.