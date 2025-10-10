Cierre vial por manifestación en la Panamericana Norte en el sector de San Miguel del Común

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en Quito reportó un cierre vial en el kilómetro cero de la Panamericana Norte la noche de este viernes 10 de octubre del 2025.

El cierre se produce por la presencia de manifestantes en el sector de San Miguel del Común en la parroquia de Calderón en el norte de Quito.

Videos en redes sociales muestran la presencia masiva de manifestantes en una nueva noche de convocatoria que han elevado de tono con enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Los manifestantes apostados en la vía Panamericana, que une las provincias del norte del país con la capital, gritan consignas contra el gobierno de Daniel Noboa.

La manifestación que congregó a cientos de familias con niños, mujeres y personas adultas mayores llegó hasta el sector de Carapungo bajo la mirada de un fuerte contingente militar y policial desplegado en la zona.