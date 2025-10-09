Militares se despliegan en Quito durante el feriado del jueves 9 de octubre en medio de protestas

Militares se despliegan en puntos estratégicos de Quito durante el feriado.

Un fuerte contingente de militares se movilizó a Quito este jueves 9 de octubre del 2025, primer día del feriado. El despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se realiza en medio de manifestaciones en el extremo norte y centro de la ciudad.

El personal militar fue trasladado en aeronaves y camionetas con el objetivo de "precautelar la seguridad en toda la capital del Ecuador", señaló el Ejército Ecuatoriano.

Además, las Fuerzas Armadas advirtió que no permitirá el caos y vandalismo ni la destrucción de bienes públicos y privados.

Los uniformados se ubicaron en las estaciones del Metro de Quito, en gasolineras y zonas estratégicas, según se observa en fotografías compartidas por el Ejécito de Ecuador.

La presencia de los uniformados en Quito se anuncia después que en Quito se registraran dos manifestaciones. Decenas de personas se congregaron en San Miguel de Común y recorrieron la Panamericana Norte.

Además, ciudadanos quemaron llantas y bloquearon el paso vehicular. En el lugar se encuentran miembros de la Policía Nacional para despejar las vías de la zonas.

Mientras que otra marcha pacífica empezó en la avenida 12 de Octubre, a la altura de la Asamblea Nacional, y se extendió hasta la Corte Constitucional.

Por estas protestas se cerró la Panamericana Norte y Leonidas Proaño, y las calles Lizardo García y Andres Xaura, norte de la ciudad.

Ecuador cumple este jueves 18 días de protestas focalizadas impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) sin ningún aviso de diálogo entre el Gobierno de Daniel Noboa y el movimiento indígena.

Los bloqueos viales se han concentrado en la Sierra, sobre todo en Imbabura. Esta provincia se encuentra incomunicada y problemas de abastecimiento.