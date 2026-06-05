Metro de Quito firma contrato de mantenimiento por 62 millones de dólares
El Metro de Quito contará con cobertura de mantenimiento a cargo de empresas internacionales y ecuatorianas.
El Metro de Quito firmó el contrato de mantenimiento por más de 62 millones de dólares.
Empresa Metro de Quito
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Actualizado:
05 jun 2026 - 16:17
La Empresa Pública Metro de Quito firmó el contrato para el mantenimiento de infraestructura, superestructura, sistemas electromecánicos y telecomunicaciones, este viernes 5 de junio de 2026.
El contrato contempla el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, superestructura, sistemas electromecánicos y telecomunicaciones (ISET).
Como parte del contrato consta el mantenimiento de túneles, rieles, talleres y cocheras, pozos de bombeo y ventilación, así como los sistemas de telefonía, interfonía, megafonía, radiofonía y conectividad.
La contratación se hizo por 62,1 millones de dólares y tendrá una vigencia de cinco años, hasta 2031.
El contrato fue adjudicado al Consorcio Ferroviario Metro de Quito, que es integrado por empresas de Francia, Panamá y Ecuador.
El Consorcio Ferroviario Metro de Quito está conformado por las empresas Sociedad Francesa de Tecnología Avanzada S.A. (SOFRATESA), SOFRATESA Inc., SOFRATESA de Panamá Inc., Rieltec Ecuador y Ripconciv Construcciones Civiles.
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