Ola de calor en Francia: Funerarias colapsan y reportan más de 2 000 muertes

La histórica ola de calor que asfixia a Francia y deja miles de muertos

En sus casi 25 años como empresario funerario, Gautier Caton nunca había vivido una crisis de esta magnitud. La ola de calor sin precedentes que azotó Francia a finales de junio de 2026 lo obligó a tomar medidas extremas: alquilar cinco contenedores refrigerados para almacenar los cadáveres que comenzaron a llegar a un ritmo hasta tres veces superior al habitual.

Caton, un empresario funerario de quinta generación que creció rodeado de ataúdes apilados en el garaje de sus padres, se incorporó a la empresa familiar apenas unas semanas después de la infame ola de calor de 2003, que contribuyó a un exceso de casi 15 000 fallecimientos en toda Francia.

Pero este año, por primera vez, sus funerarias de Orléans acogieron cuatro cadáveres procedentes de empresas desbordadas de París, a dos horas en coche.

"La región de París se vio muy gravemente afectada, estaban en crisis", explicó. "Y luego se extendió hasta nosotros, en Orléans, donde nuestras instalaciones funerarias se vieron gravemente saturadas. Nos golpeó con toda su fuerza".

El verano de 2026 en Francia ha supuesto un sombrío enfrentamiento con tres fuerzas que están transformando el país: un planeta que se calienta, una población que envejece y un país con escasos recursos que lucha por financiar las inversiones necesarias para adaptarse al futuro.

Las temperaturas históricamente altas, que llegan cada vez más temprano en el año, han provocado incendios sin precedentes cerca de París, han obligado a cerrar colegios y han puesto a prueba a unos hospitales mal equipados. El calor también ha acelerado la muerte de personas mayores vulnerables que viven en viviendas sofocantes o en residencias.

Contenedores refrigerados: El colapso de las funerarias

Francia anunció 2 025 muertes en exceso durante la ola de calor de finales de junio, cuando las temperaturas alcanzaron los 43,8 grados Celsius, con un aumento de las muertes de casi el 65% en París y de casi el 50% en la región de Centre-Val de Loire, donde tiene su sede la empresa de Caton.

Estas cifras son preliminares, se basan en alrededor del 60% del total de fallecimientos y probablemente aumentarán cuando se disponga de datos más completos.

François Bourdillon, que dirigió la agencia de salud pública francesa entre 2016 y 2019, dijo que el país había avanzado mucho desde la ola de calor de 2003. Aquel episodio pilló por sorpresa a las autoridades y dio lugar a la creación de un sistema de alerta que mitiga los efectos más letales de las olas de calor mediante previsiones, avisos públicos y medidas de protección para las personas vulnerables.

Hospitales y asilos sin aire: Una "distopía" estructural

Sin embargo, señaló que Francia había eludido abordar las vulnerabilidades estructurales en las ciudades, los hospitales, las escuelas y las residencias de ancianos, y que ahora debía adoptar una estrategia plurianual, supervisada por la oficina del primer ministro, "para transformar el país con el fin de hacer frente a las epidemias de calor".

Según explicó, tomó conciencia del problema cuando su cuñada se sometió recientemente a una operación de corazón en un prestigioso hospital de París que carecía de aire acondicionado. Su hermano le llevó un ventilador.

"La lección de 2003: estábamos ciegos. Ya no lo estamos, eso es seguro. Contamos con indicadores y damos la voz de alarma", dijo Bourdillon.

"La lección de 2026: bueno, no es suficiente. Nos encontramos en una especie de distopía en la que podemos hacer frente a los efectos de la ola de calor, (...) pero nos olvidamos de los problemas estructurales".

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha prometido cientos de millones de euros para climatizar hospitales y residencias de ancianos. Los críticos, entre ellos los Verdes —que presentaron una moción de censura fallida por la gestión de Lecornu ante la ola de calor—, afirman que eso no es suficiente.

Sin embargo, el Gobierno se encuentra en un aprieto, ya que tiene que invertir para hacer frente a un calor más extremo y, al mismo tiempo, reducir el déficit y mantener los objetivos de gasto en ámbitos como la defensa.

Matthieu Glachant, profesor de economía ambiental en Mines Paris - PSL, considera que el abrasador verano de Francia ha impulsado el apoyo a una respuesta pública más contundente.

"Las crisis que hemos vivido han sido tan graves que (...) influirán en las decisiones políticas mucho más allá de los próximos dos meses", afirmó.

Morir en el anonimato: La tragedia oculta del calor

Este mes, el equipo de Caton fue llamado a una residencia de ancianos local, donde había fallecido una mujer de 94 años.

El personal había reunido a los residentes en silla de ruedas en la sala de televisión, la única zona con aire acondicionado. De las ventanas de los pasillos colgaban sábanas blancas para atenuar los rayos del sol.

"Ya no miro la previsión meteorológica", dijo la jefa de enfermería de la residencia, Beatrice Noyer. "Me deprime".

Según explicó, se había mantenido frescos a los residentes con toallas húmedas y rociándolos con agua, aunque algunos habían necesitado suero. La mayoría pasaba los días en la sala de televisión climatizada, pero otros se habían negado a salir de sus habitaciones.

Una encuesta publicada el año pasado por el Ministerio de Sanidad francés reveló que el 41% de los casi 3 000 centros de atención a personas mayores encuestados no disponía de un espacio común con aire acondicionado. Menos del 10% contaba con aire acondicionado en las habitaciones de los residentes.

Se necesitaban urgentemente nuevas inversiones en personal e instalaciones, afirmó Noyer.

"Pero, por ahora, no se mueve nada, y no estoy segura de que vaya a hacerlo", añadió. "Las personas mayores no importan a nuestros políticos".

Se prevén más fallecimientos

Un aumento en el número de muertes en exceso podría provocar una reacción política.

Los datos preliminares, que arrojan una cifra de 2 025 fallecimientos, carecen de detalles sobre las muertes en el domicilio, una categoría que se incrementó más del 91% entre el 22 y el 28 de junio. Caton señaló que este tipo de fallecimientos suelen representar el 25% de los servicios funerarios de su empresa, pero que durante la ola de calor aumentaron un 80%.

"No se trataba necesariamente de personas que estuvieran completamente preparadas para morir o cuya muerte fuera previsible", explicó Caton. Como consecuencia, su empresa estaba recibiendo los cuerpos de personas que habían fallecido solas en sus hogares hacía más de dos semanas, ya que nadie había ido a ver cómo se encontraban.

"Mueren en el más absoluto anonimato", afirmó.