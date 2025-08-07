Metro de Quito lanza nuevo proceso de contratación para el mantenimiento del sistema

La opeación comerial del Metro de Quito arrancó el 1 de diciembre del 2023.

El Metro de Quito lanzó un nuevo proceso de contratación para el mantenimiento preventivo del sistema de transporte subterráneo. Este consta publicado en el Sistema de Contratación Pública.

El presupuesto referencial del contrato asciende a 74,1 millones de dólares, casi 20 millones más que el monto considerado en el proceso anterior, declarado desierto en febrero de este año.

Este nuevo proceso contempla la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de infraestructura, superestructura, electromecánicos y telecomunicaciones del Metro de Quito.

Diego Mosquera, coordinador de procesos del Metro, explicó que la variación de cifra responde a estudios de mercado actualizados. “Debido al tiempo de uso de la infraestructura ya se requiere de un mantenimiento mayor”, indicó.

En una etapa previa participaron al menos cinco empresas interesadas, cuyos presupuestos oscilaron entre 48 y 96 millones de dólares. El promedio de estas propuestas permitió fijar el nuevo valor referencial.

La nueva adjudicación está prevista para el 18 de septiembre de 2025, fecha en la que se espera concretar el contrato de mantenimiento de este sistema de transporte de la capital.