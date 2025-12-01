Metro de Quito cumple dos años en funcionamiento con más de 116 millones de viajes

El Metro de Quito es el medio de transporte más moderno en Ecuador.

El Metro de Quito cumplió dos años de operaciones en la capital este lunes 1 de diciembre del 2025. Este medio de transporte se ha convertido en uno de los más relevantes del país, con más de 116 millones de viajes realizados.

"Con su modernidad ha llegado también a cambiar la percepción de seguridad, la percepción sobre el acoso", dijo el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, este lunes en su enlace semanal. Recalcó que uno de los hitos es la reducción de emisión de CO2 a la atmósfera en al menos 129 000 toneladas.

Durante los dos años de funcionamiento de este tipo de transporte, que conecta el norte con el sur de la ciudad, se han realizado más de 12 300 horas de movimiento de trenes. Los usuarios destacan el ahorro de tiempo en el traslado de un extremo a otro de la capital.

Cifras oficiales destacan que en su segundo año de operación, el Metro de Quito realizó 57,7 millones de viajes, un incremento del 8% de viajes con respeto al primer año de operaciones (53,2 millones).

Es decir, casi 250 000 personas se movilizan a diario en este sistema de transporte, en sus días de mayor afluencia. La flota del Metro de Quito está compuesta por 16 trenes que ya acumulan más de 6 700 kilómetros diarios bajo estándares de calidad internacionales.

Otro de los hitos que se destacan es la inclusión en el sistema de transporte. Según la empresa, en dos años se ha dado asistencia a más de 38 000 personas con discapacidad y se ha movilizado a aproximadamente 16,5 millones de personas con tarifa reducida y preferencial.

Quito es la primera ciudad en el mundo que permite el cobro del pasaje del Metro por medio de la cédula de identidad, llevando a la capital ecuatoriana a ser reconocida como una ciudad inteligente.