Noticias, miércoles 7 de enero del 2026 | 24 Horas | Quito

Municipio entregará 300 000 nuevas tarjetas para el Trolebús y Ecovía

El Municipio de Quito entregará más de 300 000 nuevas tarjetas electrónicas para que los usuarios puedan utilizar el Trolebús y Ecovía, desde el 1 de abril. Estas tarjetas permitirán a las personas utilizar el sistema integrado de recaudo.

La tarjeta se entregará de forma gratuita y servirán también para el Metro de Quito. Se entregarán en las estaciones de Trolebús y Ecovía.

Las autoridades habilitarán espacios de recarga en distintos puntos de la ciudad.