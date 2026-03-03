Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Actualizada: 03 mar 2026 - 08:16

Municipio entregará 300 000 nuevas tarjetas para el Trolebús y Ecovía

El Municipio de Quito entregará más de 300 000 nuevas tarjetas electrónicas para que los usuarios puedan utilizar el Trolebús y Ecovía, desde el 1 de abril. Estas tarjetas permitirán a las personas utilizar el sistema integrado de recaudo.   

La tarjeta se entregará de forma gratuita y servirán también para el Metro de Quito. Se entregarán en las estaciones de Trolebús y Ecovía.

Las autoridades habilitarán espacios de recarga en distintos puntos de la ciudad.

