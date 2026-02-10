Muñoz: 'no se hará ninguna revisión' en febrero del cobro de la tasa de basura en Quito

"No haremos ninguna revisión como administración al menos hasta terminar el mes", este fue el pronunciamiento del alcalde de Quito, Pabel Muñoz sobre los reclamos de cobros excesivos por la tasa de recolección de basura (TRB) en la planilla del agua en la ciudad.

Tras la reunión del Concejo Metropolitano, Muñoz sostuvo que "su planteamiento es enfático", y al menos hasta que termine el mes de febrero no se revisará los cobros, por que según él solo "teniendo toda la facturación del mes y solo haciendo los cobros de todo el mes podrán tener un diagnóstico final de si hay errores que habría que corregir".

Según Muñoz su administración "no ha detectado hasta el momento errores que habría que corregir".

Ante la pregunta de Teleamazonas por los presuntos cobros excesivos dijo que lo que han detectado es "la sorpresa de los vecinos cuando habiendo pagado toda la vida en la planilla de la luz eléctrica, ahora por decisión del Gobierno se paga en la del agua potable".

Muñoz presentó recortes de prensa y titulares para criticar la decisión del Gobierno de eliminar el cobro en la planilla de la empresa eléctrica, cuestionó ¿Cuál fue el beneficio para el Gobierno de esta decisión?

Recordó que el Municipio tenía un convenio hasta el mes de diciembre del 2025 y fue cortado de manera arbitraria, y esto fue implementado en 41 municipios del país.

El burgomaestre dijo que al no poder dividir el valor para los casi 1,2 millones de medidores de luz, sino solo para los cerca de 700 mil medidores de agua, en algunos casos se tendrá un incremento.

El alcalde de Quito, dijo que la estadística que manejan inicialmente es que 6 de cada 10 medidores de agua pagarán lo mismo o menos.

Muñoz dijo que el reporte hasta el lunes 9 de febrero es que el 21% de quienes llaman a pedir información por el cobro y el supuesto incremento del valor, se presenta en zonas residenciales como edificios y condominios que comparten un mismo medidor para diferentes departamentos o casas.

Como la fórmula de cálculo está asociada al consumo del agua esta tarifa refleja el incremento de la factura; para Muñoz lo que se tiene que realizar es dividir el total de la factura para el número de departamentos que generan consumo.

Muñoz dijo que no se ha encontrado una fórmula que fije en un valor exacto la tasa de recolección para todos los meses, "esto sería injusto, y por eso se adapta al consumo de agua".

Finalmente, criticó a algunos concejales a los que tildó de "hacerle los deberes al Gobierno" al dedicarse "a hacer politiquería". Sostuvo que la decisión del Gobierno le costó a la ciudad 12 millones de dólares, porque el costo de recolección de basura es de 6 millones mensuales y esto no se cobró en los meses de diciembre 2025 y enero 2026.

"La decisión se mantendrá hasta final de febrero y ahí se hará una evaluación para corregir algunos temas que se encuentren", puntualizó Muñoz.