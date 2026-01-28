Valor de tasa de recolección de basura depende de consumo de agua; así se calcula

Las personas pueden conocer el valor estimado a pagar por la recolección de basura en Quito.

La tasa de recolección de basura se cobrará en la planilla del agua desde febrero de 2026. El valor a pagar dependerá del nivel de consumo de agua.

El Municipio de Quito informó, este miércoles 28 de enero de 2026, que existe una correlación del 92% entre el consumo de agua y la generación de residuos sólidos en los hogares. Por lo tanto, "quien consuma menos agua, pagará un valor menor en la tasa de recolección de basura".

Se habilitó una calculadora digital que permite a la ciudadanía estimar el valor que deberá pagar por la tasa de recolección según el consumo mensual de agua potable.

Pasos para usar la calculadora

Esta herramienta está disponible en el portal del Municipio de Quito.

De clic en el simulador de la tasa de gestión de residuos o ingrese a través del link: municipio-quito.shinyapps.io/simuladorTGIRS-NP-completo/

o ingrese a través del link: municipio-quito.shinyapps.io/simuladorTGIRS-NP-completo/ Seleccione el sector residencial , comercial, industrial, etc.

, comercial, industrial, etc. Coloque el valor estimado de consumo de agua por metros cúbicos.

el estimado de de por El sistema mostrará el monto aproximado a pagar.

"La calculadora muestra cómo se calcula el valor de forma escalonada, de modo que quienes consumen menos agua pagan menos. Además, permite identificar el rango de consumo en el que se encuentra cada usuario", indicó la Alcaldía.

Con el nuevo mecanismo de cobro, la tasa de recolección se establecerá de acuerdo a la siguiente escala: