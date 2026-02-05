Quito: usuarios denuncian altos cobros en la planilla de agua por la tasa de recolección de basura

La tasa de recolección de basura se cobra a través de la planilla de agua potable.

En Quito la tasa de recolección de basura se cobra en la planilla de agua potable desde el 1 de febrero de 2026, y ya genera malestares.

Residentes de conjuntos habitacionales denuncian un incremento de hasta el 300% en el cobro de la tasa de recolección de basura.

Víctor Posso, morador de El Batán, aseguró que antes pagaba USD 3,67 por la recolección de basura, y ahora el valor sería de 15 dólares, lo que representa un incremento exponencial.

En el caso de los residentes de edificios o casas con un solo medidor, la preocupación es mayor.

Andrés Oviedo, administrador de un conjunto residencial del norte de Quito, dijo que el valor de la tasa triplica el monto que se pagaba regularmente.

"En un consumo de aproximadamente 450 dólares en la planilla de la luz se pagaban entre 75 y 76 dólares de recolección de basura. En las planillas de agua este valor se triplica a casi 360 dólares", indicó Oviedo.

Moradores de Calderón denunciaron un alto cobro en la tasa, a pesar de que el suministro de agua en su sector es intermitente.

Una de las residentes de la zona denunció que "me están cobrando más de 27 dólares" por la recolección de basura.

Franciso Mosquera, líder de Innovación de Emaseo, exhortó a la comunidad a acercarse a presentar sus quejas en las agencias de la Empresa de Agua Potable o en las Administraciones Zonales.

De acuerdo con el Municipio de Quito, existe una correlación del 92% entre el consumo de agua y la generación de residuos sólidos en los hogares. Por lo tanto, "quien consuma menos agua, pagará un valor menor en la tasa de recolección de basura".