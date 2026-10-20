Un muro colapsó en la Argelia Baja debido a las lluvias en Quito

Un muro colapsó en el sector de la Argelia Baja, en el sur de Quito.

Un muro colpasó la madrugada de este martes 20 de octubre de 2026 en el sector de la Argelia Baja, en el sur de Quito.

Las lluvias registradas desde la tarde y noche del lunes serían la causa del derrumbe que, afortunadamente, no dejó personas heridas, solo daños materiales.

El fuerte ruido de la caída alertó a los moradores. Una vivienda, parte de la vía y un poste de alumbrado público también fueron afectados.

Debido a este derrumbe y por seguridad de los que transitan por este sector, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró la calle Macuchi en ambos sentidos.

Se espera que personal de Gestión de Riesgos realice las evaluaciones respectivas de la vivienda que fue afectada por la caída del muro.