Siete ríos se desbordaron en Ecuador por las fuertes lluvias asociadas a El Niño
La Secretaría de Riesgos reportó 7 ríos desbordados en Manabí, Guayas y El Oro. Además, hay 6 incendios forestales en tres provincias.
Familias fueron evacuadas por el desbordamiento del río Chaguana, en El Oro
Riesgos
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Actualizado:
19 oct 2026 - 22:16
Las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de al menos siete ríos en tres provincias de Ecuador, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, actualizado a las 19:00 del 19 de octubre de 2026.
Los eventos se concentran principalmente en Guayas, además de Manabí y El Oro, donde las autoridades mantienen el monitoreo ante posibles afectaciones.
Estos son los ríos desbordados
Manabí
- Paján: río Lascano.
Guayas
- Balao: río Balao.
- Palestina: estero Lagarto.
- Guayaquil: río Tengel.
- Salitre: río Vinces.
El Oro
- El Guabo: ríos Pagua y Chaguana.
Seis incendios forestales continúan activos
El reporte de Riesgos también registra seis incendios forestales activos en tres provincias del país, hasta las 20:00 de este 19 de octubre.
Los focos se encuentran en Tungurahua, Loja y Chimborazo, específicamente en los cantones de Píllaro, Baños, Loja, Ambato y Penipe.
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