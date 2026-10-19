Siete ríos se desbordaron en Ecuador por las fuertes lluvias asociadas a El Niño

Familias fueron evacuadas por el desbordamiento del río Chaguana, en El Oro

Las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de al menos siete ríos en tres provincias de Ecuador, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, actualizado a las 19:00 del 19 de octubre de 2026.

Los eventos se concentran principalmente en Guayas, además de Manabí y El Oro, donde las autoridades mantienen el monitoreo ante posibles afectaciones.

Estos son los ríos desbordados

Manabí Paján: río Lascano. Guayas Balao: río Balao.

río Balao. Palestina: estero Lagarto.

estero Lagarto. Guayaquil: río Tengel.

río Tengel. Salitre: río Vinces. El Oro El Guabo: ríos Pagua y Chaguana.

#DESBORDAMIENTOCUERPOSHÍDRICOS | Monitoreo nacional 19 de octubre 2026, con corte a las 19h00. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene monitoreo permanente. https://t.co/O53hNYirXL — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) October 20, 2026

Seis incendios forestales continúan activos

El reporte de Riesgos también registra seis incendios forestales activos en tres provincias del país, hasta las 20:00 de este 19 de octubre.

Los focos se encuentran en Tungurahua, Loja y Chimborazo, específicamente en los cantones de Píllaro, Baños, Loja, Ambato y Penipe.