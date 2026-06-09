Nathaly Mafla fue hallada sin vida en quebrada del sector La Vicentina, en Quito

Nathaly Mafla fue reportada como desaparecida el 4 de junio de 2026.

Nathaly Mafla, estudiante de 20 años, fue hallada sin vida en una quebrada en el sector de La Vicentina, en el centro-norte de Quito, este martes 9 de junio de 2026.

La joven desapareció, el 4 de junio de 2026, tras salir de la Escuela Politécnica Nacional. Mafla fue captada por cámaras de seguridad en ese barrio capitalino. Esa fue la última pista que tenía su madre.

La Policía Nacional realizó un operativo de búsqueda en la zona. Los agentes realizaron levantamiento de información, reconstruyeron las posibles rutas y solicitaron grabaciones de cámaras de seguridad para seguir los movimientos de Nathaly.

Su madre Elizabeth Castillo también recorrió a pie La Vicentina entregando afiches de búsqueda a los transeúntes y comerciantes para encontrar a su hija.

En medio de estas labores de búsqueda, la estudiante universitaria fue hallada sin vida. La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las causas de este hecho.

Así fue la búsqueda de Nathaly Mafla

¿Cómo fue la localización del cuerpo?

Según el reporte de la Policía Nacional, la joven fue hallada en una quebrada del ector de La Vicentina aproximadamente a 20 metros de profundidad.

Un equipo del Cuerpo de Bomberos de Quito se encuentran realizando labores de rescate para la extracción del cadáver. Unidades especializadas realizan pericias técnicas de reconocimiento.