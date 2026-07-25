'Bienvenido a la libertad': Así liberaron a secuestrado en Manabí

Un hombre víctima de secuestro fue liberado por la Policía Nacional.

"Bienvenido a la libertad". Así liberó la Policía Nacional, este sábado 25 de julio de 2026, a un hombre víctima de secuestro en Manabí.

El joven permanecía amarrado y con los ojos vendados cuando miembros de la Policía Nacional lo localizaron y liberaron.

La víctima fue hallada en el sector de El Molino, en la provincia de Manabí. Se presume que el secuestro habría ocurrido en horas de la mañana en Costa Azul, Manta.

La Policía indicó que los captores exigían una "alta cantidad de dinero" a sus familiares a cambio de su liberación.

#PolicíaEcuador a través del trabajo de unidades de Inteligencia y en coordinación con personal investigativo, ejecutamos un operativo en el sector El… pic.twitter.com/L75c3vVrtU— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) July 25, 2026 "> ">

Durante la intervención, los agentes detuvieron a dos presuntos integrantes de 'Los Lobos'. Además, se retuvo dos automóviles y dos motocicletas.

Manabí permanece bajo estado de excepción y es una de las provincias más golpeadas por la violencia.