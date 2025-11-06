Una nueva imagen con la plaza remodelada en los exteriores del estadio Atahualpa en Quito
Concentración Deportiva de Pichincha mejoró la imagen del histórico escenario quiteño. El Atahualpa recibirá el concierto de Shakira.
Así luce la imagen del estadio Atahualpa en su acceso por la avenida 6 de Diciembre.
Cortesía Concentración
Actualizada:
06 nov 2025 - 18:13
La imagen en los exteriores del estadio Olímpico Atahualpa de Quito luce remodelada. El proceso de modernización del histórico escenario deportivo está en marcha y se comenzó por mejorar el entorno urbano del Coloso del Batán.
Ahora el acceso principal al escenario ofrece un espacio inclusivo, seguro y funcional. Se realizaron obras de mejoras en el piso de acceso y se pintó toda la fachada principal. También se mejoró la iluminación del monumento ubicado sobre la avenida 6 de Diciembre.
La Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) y el viceministerio del Deporte también explicaron que dentro de las obras implementadas ahora este espacio icónico de la urbe capitalina cuenta con áreas de descanso, zonas de recreación y actividades culturales, además de iluminación LED, mobiliario urbano moderno y accesibilidad universal.
El viceministro del Deporte, José David Jiménez, informó que los trabajos se han realizado en coordinación con Concentración Deportiva de Pichincha. También se han ejecutado obras de rehabilitación y mantenimiento dentro del estadio, entre ellas la remodelación de baños, rehabilitación de suites y palcos de prensa, mejoramiento de zonas de bares, pisos e iluminación, así como la reparación de sistemas eléctricos y sanitarios.
La nueva imagen del escenario será mostrada en el concierto de Shakira que se realizará en Quito el 8, 9 y 11 de noviembre. La intervención en el escenario se dio después de la pugna que tuvo la Concentración con el Municipio de Quito por el manejo del escenario deportivo.
