Una nueva imagen con la plaza remodelada en los exteriores del estadio Atahualpa en Quito

Así luce la imagen del estadio Atahualpa en su acceso por la avenida 6 de Diciembre.

La imagen en los exteriores del estadio Olímpico Atahualpa de Quito luce remodelada. El proceso de modernización del histórico escenario deportivo está en marcha y se comenzó por mejorar el entorno urbano del Coloso del Batán.

Ahora el acceso principal al escenario ofrece un espacio inclusivo, seguro y funcional. Se realizaron obras de mejoras en el piso de acceso y se pintó toda la fachada principal. También se mejoró la iluminación del monumento ubicado sobre la avenida 6 de Diciembre.

La Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) y el viceministerio del Deporte también explicaron que dentro de las obras implementadas ahora este espacio icónico de la urbe capitalina cuenta con áreas de descanso, zonas de recreación y actividades culturales, además de iluminación LED, mobiliario urbano moderno y accesibilidad universal.

El viceministro del Deporte, José David Jiménez, informó que los trabajos se han realizado en coordinación con Concentración Deportiva de Pichincha. También se han ejecutado obras de rehabilitación y mantenimiento dentro del estadio, entre ellas la remodelación de baños, rehabilitación de suites y palcos de prensa, mejoramiento de zonas de bares, pisos e iluminación, así como la reparación de sistemas eléctricos y sanitarios.

La nueva imagen del escenario será mostrada en el concierto de Shakira que se realizará en Quito el 8, 9 y 11 de noviembre. La intervención en el escenario se dio después de la pugna que tuvo la Concentración con el Municipio de Quito por el manejo del escenario deportivo.