¿Dónde parquear el vehículo si va al concierto de Shakira en el estadio Atahualpa en Quito?

Los parqueaderos de La Carolina son una alternativa para los asistentes al concierto de Shakira.

Durante tres días el tránsito en Quito se verá afectado por el cierre de vías en el sector del Estadio Olímpico Atahualpa, por el concierto de la artista colombiana Shakira. La Agencia Metropolitana de Tránsito tiene un plan listo para dar facilidades a los asistentes al show.

El Municipio elaboró un Plan Operativo de Seguridad y Control que se aplicará durante los conciertos del sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre. Una de las principales necesidades será contar con parqueaderos.

Según el reporte del Municipio existen dos zonas de parqueo autorizado por la boletería sur del estadio que dan hacia la avenida 6 de Diciembre. Otra opción que tendrán los conductores es la zona azul en el parque La Carolina, sin límite de permanencia. El valor del parqueo nocturno es de 0,80 centavos.

Por el lado norte, en la zona del colegio Benálcazar, en las calles aledañas al establecimiento, también se tiene previsto que se habiliten parqueaderos. En cambio, en la avenida de los Shyris se contará con los parqueaderos Carolina 4, 5 6 y 7. En las intersecciones con las calles Portugal, Holanda, pasaje Rumipamba y en la calle Bélgica.

De acuerdo a la información del Municipio más de 1 000 personas, entre agentes metropolitanos, funcionarios municipales y efectivos de la Policía Nacional, participarán en este operativo para garantizar que el público disfrute de los espectáculos con tranquilidad y seguridad.

Una de las recomendaciones es no parquearse en zonas indebidas o sobre la vereda en las calles aledañas al escenario deportivo.

El artículo 391-5 del Código Orgánico Integral Penal establece que se sancionará con el 10% del salario básico unificado (USB 42,50) a la o el conductor que estacione un vehículo en sitios prohibidos por la ley o los reglamentos de tránsito. Además, Quito cuenta con la Ordenanza N. 247.

Durante los tres días, funcionará un Puesto de Mando Unificado (PMU) que coordinará las acciones de control y respuesta ante cualquier eventualidad. Además, se ubicarán cinco puntos de comando en los accesos y zonas cercanas al estadio.