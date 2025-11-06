Se presentó a las diez candidatas a Reina de Quito previo a las fiestas capitalinas

Diez candidatas a Reina de Quito fueron presentadas en un evento oficial.

Quito busca a su nueva soberana. La Fundación Reina de Quito presentó este jueves 6 de noviembre de 2025 a las diez candidatas que competirán por la corona.

Las quiteñas fueron seleccionadas de más de 120 postulaciones. Una veintena de ellas clasificaron y presentaron sus proyectos al jurado, y solo 10 participarán para ser la Reina de Quito.

Las candidatas fueron presentadas en un acto oficial en el Centro de Arte Contemporáneo, en el centro de Quito. Se prevé que el 27 de noviembre se desarrolle la gala final del certamen en el Teatro Bolívar.

Estas son las diez candidatas que desfilaron y presentatron su proyecto con enfoque de ayuda social:

María Cristina Andrade Tiene 24 años y es abogada.

Su proyecto es 'Somos Valiosos' y busca reducir la violencia en las aulas.

Antonella Bardelini Tiene 23 años y es abogada.

Su proyecto es 'Raíces Sanas' y plantea brindar atención médica e niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Andrea Beltrán Tiene 25 años y es abogada de profesión.

Su proyecto es 'Futurocentes', en pro de ayudar a los adolescentes en centros de acogimiento.

Nicole Castro Tiene 25 años y comunicadora especializada en diseño gráfico.

Su proyecto es 'Diversamente Quito' que busca visibilizar el espectro autista y facilitar su acompañamiento.

María Paula Endara Tiene 26 años y es médico general.

Presentó el proyecto 'Cuidar a quien te cuida', que prioriza la salud mental de cuidadores de personas con Síndrome de Down.

Astrid Flores Tiene 24 años y es periodista.

Su proyecto 'Conectar sin lastimar' busca combatir el acoso escolar.

Daniela Foyain Tiene 23 años. Es comunicadora y publicista.

Su proyecto 'Conexión auténtica' tiene como objetivo fortalecer la salud mental de adolescentes.

Valentina Preciado Tiene 19 años y estudia medicina.

Su proyecto es 'Quito te escucha', para impulsar el bienestar emocional de los jóvenes.

María Emilia Sánchez Tiene 25 años y es psicóloga de profesión.

Su proyecto 'Mente libre' se enfoca en la salud mental y la desnutrición infantil.