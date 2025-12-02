'Lamentamos haber afectado las creencias'; Municipio de Quito se pronuncia por obra drag en la capilla del Museo de la Ciudad

La obra drag 'Aristócratas' se llevó a cabo en la capilla del Museo de la Ciudad.

Dos presentaciones de una obra drag en la capilla del Museo de la Ciudad de Quito generaron un debate y cuestionamientos en redes sociales. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana pidió respetar la identidad, la fe y el valor patrimonial de los espacios religiosos.

La obra denominada 'Aristócratas' fue cuestionada por colectivos. "Las capillas son lugares sagrados, no son escenarios para burlarse de la fe ni promover agendas ideológicas", señaló Martha Villafuerte, del colectivo Familia Ecuador.

De la misma forma, Óscar Gómez, del colectivo Tradición y Acción Ecuador, rechazó esta obra y calificó como "ataques contra la familia, vida y fe" que se profesa en Ecuador.

Las críticas también se enfocan en defender la capilla del Museo de la Ciudad, un lugar emblemático y religioso. Además, el evento fue promocionado por la Fundación Museos de la Ciudad y la Secretaría de Cultura.

En medio de la polémica, el monseñor Alfredo José Espinoza Mateus, arzobispo de Quito y Primado de Ecuador, emitió una carta de rechazo. En el documento reconoció los derechos, deberes y la libertad de expresión de los ciudadanos, pero también pidió respetar la "fe y las costumbres de todos aquellos que profesan la fe católica".

"La presentación de la obra en cuestión, en la Capilla del Museo de la Ciudad, ofende gravemente la sesibilidad y la tradición histórica de la comunidad católica". Alfredo José Espinoza Mateus, arzobispo de Quito

También recordó que este espacio tiene una "huela indeleble de la identidad católica, en la mente y el corazón de los quiteños". Por lo que pidió a las autoridades locales a usar adecuadamente los espacios en los que se profesa la fe católica.

Por su lado, la Fundación Museos de la Ciudad emitió las disculpas públicas correspondientes con un comunicado difundido en redes sociales.

"Lamentamos haber afectado las creencias de una parte de la ciudadanía. Respetamos profundamente la diversidad cultural, social y también religiosa". Fundación Museos de la Ciudad

La entidad recalcó que su rol es garantizar que todas las voces puedan existir sin que se vulneren los derechos de otra. Además aseguró que la capilla es un espacio desacralizado. "No es una iglesia desde 1998", recordó.

La obra estuvo a cargo del colectivo 'Up Zurdas' y se realizó el jueves 27 y sábado 29 de noviembre. El evento era un homenaje a Pedro Lemebel, escritor chileno y activista LGBTI.

El objetivo era rescatar las preformance y los escritos de Lemebel en una puesta en escena en el teatro.